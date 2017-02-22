Беларусь намерена выборочно впускать людей с "паспортами Л/ДНР"

Об этом заявили в МВД республики в ответ на запрос ВВС, сообщает Русская служба ВВС.

"ДНР" и "ЛНР" являются непризнанными территориальными образованиями, в связи с чем документы, выданные соответствующими органами "ДНР" и "ЛНР", также являются недействительными на территории Республики Беларусь", - говорится в ответе на запрос за подписью главы управления информации МВД Белоруссии Константина Шалькевича.

В то же время, отмечает Шалькевич, большинство людей, приезжающих в Белоруссию с такими "документами", подпадают под президентский указ от августа 2014 года "О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь".

Этот указ, как говорится на сайте посольства Белоруссии на Украине, был принят в связи с "устойчивой тенденцией увеличения граждан Украины, прибывающих в Республику Беларусь из Донецкой и Луганской областей". Он освобождает переселенцев от предоставления некоторых документов, необходимых для устройства в школу детей и получения пособий, если эти документы "не могут быть предоставлены по объективным причинам".

Таким образом, резюмирует Шалькевич, при въезде в Белоруссию с территории России людей с "документами" псевдореспублик сначала проводится идентификация личности, а затем, "в индивидуальном порядке, в зависимости от жизненной ситуации", принимается решение о допуске на территорию страны.

В начале недели представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что правила въезда в Белоруссию для людей с "документами" псевдореспублик не изменятся после официального признания этих "документов" Россией. "Если мы такого человека встретим у себя на границе, данный человек через границу пропущен не будет, если у него будут отсутствовать документы, дающие право пересечения госграницы Республики Беларусь", - сказал Бычковский.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России «документов», «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах».

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.

В свою очередь в Кремле заявили, что указ Путина о признании «паспортов» боевиков «ДНР» и «ЛНР» является выравниванием ситуации «де-юре», которое не нарушает Минские соглашения.