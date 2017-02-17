Во Львове почтят память Героев Небесной Сотни

Мероприятия начнутся в 8.00 с торжественной линейки и возложения цветов к памятной доске Герою Небесной Сотни Анатолию Жаловаге (ул. Княгини Ольги, 1, Львовское государственное училище физической культуры).

Читайте такжеМеталлоискатели и блокпосты: Киев усилит меры безопасности к годовщине гибели активистов Майдана

Потом состоится тихое шествие памяти Героев Небесной Сотни. В 13.00 возле Львовского национального университета им. Ивана Франко будут формировать колонну, и оттуда студенческая молодежь организованно пройдет к памятнику Т. Шевченко по маршруту: ул. Словацкого – ул. Дорошенко – пр. Свободы. Следовательно, в 13.45 на площади перед памятником Т. Шевченко состоится совместная молитва.

В 16:30 состоится возложение цветов и зажжение свечей на могилах лиц, которые погибли во время Революции Достоинства, генерала Кульчицкого, полковника Соколенко и борцов за волю Украины на поле почетных захоронений № 67 Лычаковского кладбища. Следовательно, состоится Чин панихиды.

В 18:00 возле памятника Т. Шевченко на проспекте Свободы начнется общественное вече. После, в 18:30 – художественная часть.