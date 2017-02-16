В Киеве почтили память Героев Небесной сотни (фото)

В мероприятиях также приняли участие, в частности, премьер-министр Владимир Гройсман, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, члены правительства, военные, представители общественных организаций.

Во время чествования Порошенко определил в качестве неотложного законопроект о чествовании подвигов участников Революции достоинства.

"Я принял решение и объявляю неотложным сейчас проект закона о внесении изменений в законодательство с целью чествования подвигов участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что строительство мемориального комплекса Героев Небесной сотни как места национальной памяти - "это наше с вами всенародная задача".

"В прошлом году я выразил общее убеждение, что мемориальный комплекс должен быть расположен только по адресу: улица Героев Небесной сотни. Я в этом абсолютно уверен. Фактически место, на котором мы с вами сейчас находимся, уже стало святым для каждого украинца без исключения, оно превратилось в место настоящего паломничества. И всем очевидно, что эта земля принадлежит Небесной сотне по высшему небесному праву, но, чтобы, наконец, разрубить этот гордиев узел, который заводил в тупик споры о собственности на этот участок, я должен был вмешиваться в хитросплетения земных законов", - сказал Порошенко.

Президент также поблагодарил мэра Киева и депутатов Киевского городского совета, которые приняли решение, которое дает начало сооружению этого мемориального комплекса.

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"Своим голосованием они дали разрешение на разработку проекта землеустройства на отвод земельного участка Национальном мемориальному комплексу Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля Киевсовет поддержал проект решения о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства.

На сайте Верховной Рады 9 февраля зарегистрирован проект закона о внесении изменения в закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" относительно мер обеспечения чествования подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни. Инициаторами законопроекта являются народные депутаты из фракции «Блок Петра Порошенко».