Прокуратура квалифицировала сегодняшний обстрел Авдеевки как теракт

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры на своей странице в Facebook.

«В результате падения снаряда практически в самом центре города осколочные ранения шеи и головы получил местный житель 1973 года рождения. Мужчину госпитализировали в больницу, однако спасти ему жизнь не удалось. Также из-за обстрелов боевиков повреждены многоэтажки», – говорится в сообщении.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Количество жертв и разрушений устанавливается.

Как сообщал УНИАН, накануне поддерживаемые Россией боевики на Донбассе нанесли артиллерийский удар по жилому сектору Авдеевки, погиб мужчина 1973 года рождения.