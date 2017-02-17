Прокуратура квалифицировала сегодняшний обстрел Авдеевки как теракт
Прокуратура Донецкой области квалифицировала сегодняшний обстрел жилого сектора Авдеевки, вследствие которого погиб местный житель, как теракт.
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры на своей странице в Facebook.
«В результате падения снаряда практически в самом центре города осколочные ранения шеи и головы получил местный житель 1973 года рождения. Мужчину госпитализировали в больницу, однако спасти ему жизнь не удалось. Также из-за обстрелов боевиков повреждены многоэтажки», – говорится в сообщении.
Читайте такжеБоевики каждые полчаса обстреливают Авдеевку - Жебривский
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Количество жертв и разрушений устанавливается.
Как сообщал УНИАН, накануне поддерживаемые Россией боевики на Донбассе нанесли артиллерийский удар по жилому сектору Авдеевки, погиб мужчина 1973 года рождения.