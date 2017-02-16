Прокуратура хочет обжаловать закрытие "квартирного дела" Лещенко

Об этом сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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В ГПУ напомнили, что 15 февраля Печерский райсуд Киева вынес постановление о закрытии административного дела по протоколу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в отношении Лещенко за совершение правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного ч. 1 ст. 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«Исходя из практики Европейского суда по правам человека стандарты, которые устанавливаются в уголовных производствах, должны распространяться и на административные. То есть порядок исследования доказательств, их оценка судом в административных делах должны пройти полную процедуру, как в уголовных процессах», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, отметили в ГПУ, суд необоснованно отклонил ходатайство прокурора, который принимал участие в рассмотрении дела, материалы дела не исследованы, допущено нарушение процесса, что дает основания обращаться в апелляционный суд города Киева с апелляционной жалобой».

«Генеральной прокуратурой Украины готовятся материалы для реализации права на апелляционное обжалование незаконного, по мнению прокуратуры, решение суда», - проинформировали в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, НАПК направило в Печерский райсуд Киева протокол о превышении максимального размера подарка, полученного Лещенко как народным депутатом. Речь идет о так называемой «скидке», которую он получил в процессе приобретения квартиры в центре Киева в размере 1,8 млн грн. В случае, если бы суд признал Лещенко виновным в совершении админправонарушения, он должен бы уплатить штраф в размере 3,4 тыс. грн и вернуть подарок.

29 декабря 2016 г. депутат не явился в суд, и заседание было перенесено на 25 января. 25 января адвокат заявил, что срок для привлечения Лещенко к административной ответственности за нарушения во время приобретения дорогостоящей квартиры истек.

15 февраля Лещенко сообщил, что Печерский райсуд Киева закрыл дело о совершении им административного правонарушения при приобретении квартиры в связи с отсутствием состава правонарушения.