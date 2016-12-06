Луценко заявил о закрытии дела об обогащении Лещенко

Об этом в интервью журналистам сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, Лещенко прибыл в ГПУ и дал следователям необходимые пояснения.

«Хочу его порадовать, что мы считаем их достаточными. Сейчас мы видим его объяснения, из которых следует, что он у него был займы, которые давали ему возможность покупать эту легендарную квартиру», - сказал Луценко.

При этом генпрокурор отметил, что отменил решение о вызове на допрос главного редактора интернет-издания «Украинская правда» Елены Притулы, поскольку считает, что «сама «Украинская правда» и Елена Притула являются слишком знаковыми работниками СМИ, чтобы переводить дело проверки займов до уровня вызова в Генпрокуратуру».

Луценко сообщил, что следователь считает необходимым ограничиться заявлением Притулы о том, что она действительно дала этот заем Лещенко. Поэтому, добавил он, в настоящее время дело о «незаконном обогащении Лещенко», которое вела ГПУ, закрыто, и из него выделена часть по признакам преступления, предусмотренного статьей 212 (сокрытие налогов) в отношении других лиц.

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Генпрокурор подчеркнул, что запросы по этому делу будут отправлены в Государственную фискальную службу Украины, которая должна провести проверку и составить соответствующий акт, после чего будет окончательно определено, что другие фигуранты "всех сделок с этой квартирой были чисты перед законом".

При этом Луценко отметил, что среди лиц, которые занимали Лещенко деньги, не был указан еще один человек, о существовании которого следователи узнали во время изъятия определенных документов.

«Почему мы так за этим лицом пристально следим, потому что господин Лещенко проживал в квартире отца этого человека, предоставившего ему этот заем, и одна из версий следствия говорит о том, что это не их доходы. А, вероятно, скрытые доходы, с которых не уплачивались налоги. И поэтому, чтобы совсем господин Лещенко был счастлив и вышел, заявив, что с него сняты все подозрения ГПУ, мы проведем еще и эту проверку. После чего, наконец, сможем остановить поток политических заявлений о политических репрессиях и небывалых агрессивных действиях прокуратуры», - подытожил Луценко.

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Как сообщал УНИАН, 6 сентября СМИ распространили новость о приобретении Лещенко квартиры площадью почти 200 кв. метров в новом доме в центре Киева.

7 сентября первый заместитель председателя регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник заявил, что требует от НАБУ выяснить ситуацию с покупкой Лещенко элитной квартиры, поскольку «речь идет о репутации украинского парламента».

Позже сам Лещенко призвал НАПК и НАБУ провести проверку по поводу приобретения им квартиры. Он утверждает, что деньги, уплаченные за квартиру, являются честно заработанными, а ее покупка не нарушила соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.

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1 декабря НАЗК заявило о завершении проверки по факту приобретения Лещенко квартиры в Киеве и выявило в действиях депутата признаки административного правонарушения. В тот же день Лещенко назвал неправдивым заявление НАПК о признаках административного правонарушения при приобретении им квартиры.

6 ноября в Верховной Раде уполномоченное лицо НАПК пыталось ознакомить Лещенко с протоколом об административном правонарушении при покупке им элитной квартиры, но депутат избежал общения.