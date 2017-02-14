Верховный суд оккупированного Крыма признал законным принудительное задержание адвоката Полозова

Об этом сообщает проект Радио Свобода Крым.Реалии.

«Решение суда первой инстанции оставили без изменений. Таким образом, Верховный суд Крыма признал законным принудительное задержание Полозова сотрудниками ФСБ России 25 января, которое сам адвокат квалифицировал как похищение», - говорится в сообщении.

Адвокат сообщил, что будет обращаться в Европейский суд по правам человека и подаст кассационную жалобу.

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В Крыму Киевский районный суд 13 ноября 2016 года удовлетворил ходатайство следователя ФСБ Игоря Скрипки о допросе адвоката Полозова «об обстоятельствах, которые стали ему известны во время выполнения своих профессиональных обязанностей».

В отношении Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты по делу Умерова.

Как сообщал УНИАН, 16 января Полозов, который выступает защитником в ряде уголовных дел в отношении крымских татар, заявил о давлении на него со стороны ФСБ.

По словам адвоката, в тот день во время перерыва в судебном заседании по делу Ахтема Чийгоза в суд пришел следователь ФСБ РФ Скрипка и в очередной раз пытался вручить повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу Умерова.

«Я в очередной раз отказался взять эту повестку, мотивируя тем, что действия следователя Скрипки являются незаконными, допрашивать адвоката по обстоятельствам, которые ему стали известны в связи с оказанием юридической помощи, прямо запрещено законом. На это следователь заявил о том, что последствия проявятся в принудительном приводе меня в ФСБ для составления протокола допроса меня в качестве свидетеля по делу Умерова», - отметил Полозов.

В мае 2006 года ФСБ возбудила в отношении Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, а также доставка в психиатрическую больницу для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар Умерова вызвали общественный и международный резонанс.

Несмотря на плохое состояние здоровья, в частности, перенесенную тяжелую операцию на сердце и сахарный диабет, Умерова принудительно удерживали в психиатрической больнице.