Ситуация с подачей газа в Венгрию, Румынию и Польшу нормализована - ЕК

Ситуация с подачей российского газа в Венгрию, Румынию и Польшу нормализована, в настоящее время газ поступает в эти страны в заданном объеме.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил сегодня журналистам в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ферран ТАРРАДЕЛЬЯС ЭСПУНИ.

По его словам, запасы газа в Европе "достаточно высокие", и в ближайшие недели проблем с газоснабжением возникнуть не должно.

"По той информации, что мы сейчас имеем, конечные потребители в Европе остаются не затронуты (газовым конфликтом между РФ и Украиной)", - сказал Ф.ТАРРАДЕЛЬЯС ЭСПУНИ.

При этом он сообщил, что Еврокомиссия проводит сейчас анализ того, почему имела место "нерегулярность" в поставках газа в Европу и как она компенсировалась.

Представитель исполнительной власти ЕС призвал стороны к скорейшему нахождению долгосрочного решения коммерческому спору и обеспечению при этом контрактных поставок газа.

"Это двухсторонний вопрос между Украиной и Россией, и мы не собираемся давать оценку тому, кто за что несет ответственность", - указал представитель ЕК.