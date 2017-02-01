В Киеве простились с погибшими в Авдеевке украинскими военными
В Киеве на Майдане Незалежности простились с семью погибшими в Авдеевке военнослужащими Вооруженных Сил Украины, которые героически защищали украинские рубежи на Донбассе от российских оккупационных сил.
Как передает корреспондент УНИАН, на Майдане состоялся траурный митинг для почтения памяти погибших украинских героев.
"К сожалению, сегодня мы собрались по такому поводу, который разрывает наше сердце", - сказала пресс-секретарь 72-й гвардейской отдельной механизированной бригады Елена Мокринчук.
"Они закрыли нас всех своими спинами. Они закрыли собой 30-тысячный мирный город, который был за их спинами. Они отдали самое дорогое, что у них только есть: отдали собственную жизнь. И это очень символично, что они пошли на защиту с позиции, которая называется Майдан, и сейчас мы прощаемся с ними именно здесь, на Майдане", - заявила Мокринчук.
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"Сейчас враг в прямом эфире, в присутствии десятков телеканалов расстреливает мирную Авдеевку. Эти ребята защитили, они отдали, они сделали все, что могли. Что мы сделали для того, чтобы этого не произошло? Давайте подумаем, давайте что-то сделаем для того, чтобы наконец эту опухоль убрать. Пока там будет враг, пока у него будет это вооружение, не будет нам мира и спокойствия", - сказала Мокринчук.
Как сообщал УНИАН, более тысячи людей пришли на Майдан, чтобы почтить память погибших украинских героев. Люди держат в руках цветы.
Возле Стелы Независимости состоялся траурный митинг, на котором выступали бойцы 72-й механизированной бригады. Они вспоминали павших военных, рассказывали об их жизненном пути.
Когда военнослужащие Национальной гвардии несли гробы с погибшими, люди встречали их со словами: "Герои не умирают!".