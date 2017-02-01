В Киеве простились с погибшими в Авдеевке украинскими военными

Как передает корреспондент УНИАН, на Майдане состоялся траурный митинг для почтения памяти погибших украинских героев.

"К сожалению, сегодня мы собрались по такому поводу, который разрывает наше сердце", - сказала пресс-секретарь 72-й гвардейской отдельной механизированной бригады Елена Мокринчук.

"Они закрыли нас всех своими спинами. Они закрыли собой 30-тысячный мирный город, который был за их спинами. Они отдали самое дорогое, что у них только есть: отдали собственную жизнь. И это очень символично, что они пошли на защиту с позиции, которая называется Майдан, и сейчас мы прощаемся с ними именно здесь, на Майдане", - заявила Мокринчук.

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"Сейчас враг в прямом эфире, в присутствии десятков телеканалов расстреливает мирную Авдеевку. Эти ребята защитили, они отдали, они сделали все, что могли. Что мы сделали для того, чтобы этого не произошло? Давайте подумаем, давайте что-то сделаем для того, чтобы наконец эту опухоль убрать. Пока там будет враг, пока у него будет это вооружение, не будет нам мира и спокойствия", - сказала Мокринчук.

Как сообщал УНИАН, более тысячи людей пришли на Майдан, чтобы почтить память погибших украинских героев. Люди держат в руках цветы.

Возле Стелы Независимости состоялся траурный митинг, на котором выступали бойцы 72-й механизированной бригады. Они вспоминали павших военных, рассказывали об их жизненном пути.

Когда военнослужащие Национальной гвардии несли гробы с погибшими, люди встречали их со словами: "Герои не умирают!".