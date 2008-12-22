УБОП взялся за сына высокопоставленного чиновника

УБОП МВД Украины устанавливает причастность сына высокопоставленного чиновника и некоторых должностных лиц к намыву больших территорий песчаных земельных участков в Киевской области.

Об этом в интервью газете "Дело" (22 декабря) заявил первый заместитель министра внутренних дел, начальник ГУБОП МВД Украины Владимир БЕДРИКОВСКИЙ.

"Совсем недавно Антикоррупционное бюро ГУБОП установило ряд нарушений, связанных с незаконным гидронамывом песка в Киевской области, - сказал он. - Дельцы успели намыть из магистрального дренажного канала площадь около 60 гектаров".

"Мы проверяем на причастность к этому противоправному деянию сына высокопоставленного чиновника и ряд должностных лиц", - добавил В.БЕДРИКОВСКИЙ.