Секретариат Президента оказал помощь школе-интернату

Ко Дню Святого Николая работники Секретариата Президента Украины оказали благотворительную помощь ученикам - инвалидам и сиротам специальной школы-интерната №15 для детей с последствиями полиомиелита и церебральным параличом, который находится в Киево-Святошинском районе столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, к празднику дети также получили подарки – конфеты, апельсины, мандарины, игрушки и др.

В школе обучается 327 учеников, среди которых 61 ребенок – в возрасте 6-10 лет.