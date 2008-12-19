Тимошенко просит Генпрокуратуру проверить банк «Надра»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО просит Генеральную прокуратуру Украины проверить обоснованность передачи банку «Надра» 7 млрд. грн. из выпущенной Национальным банком эмиссии в размере 40,3 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в программе «Шустер Live» на телеканале «Украина».

«Я написала обращение в Генеральную прокуратуру, где привела данные о том, что один банк, который не имеет ни ликвидности, ни залогов, ни обеспечения, получил 7 млрд. грн. Кто за это будет отвечать?», - спросила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, банк «Надра» из 7 млрд. грн. только 100 млн. грн. направил на возврат гражданам депозитов.

«А все остальные деньги попали на спекулятивный рынок», - сказала премьер.

Глава правительства считает, что ее вчерашнее заявление остановило падение курса национальной валюты.

Она в который раз подчеркнула, что наиболее обоснованным курсом на данный момент может быть 6,0-6,5 грн. за 1 доллар.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря на пресс-конференции премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что «все, что связано сегодня с падением курса гривни, это специальные спекулятивные операции, которые планируются на валютном рынке Украины, организуются при поддержке НБУ и некоторых банков Украины».

В частности, она сообщила, что с 1 октября этого года НБУ осуществляет денежную эмиссию. По информации премьера, на сегодняшний день объем этой эмиссии составляет свыше 40 млрд. грн.

«Эти эмиссионные деньги должны были прозрачно, абсолютно понятным способом передаваться для коммерческих банков, в том числе и государственных банков, для того чтобы покрывать эти разрывы и выплачивать людям депозиты, которые находятся сегодня в банках», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, по ее данным, распределение этих 40 млрд. грн. среди коммерческих банков проходило таким образом, что главные финансовые потоки были сосредоточены в отдельных банках, «которые входили в систему построения масштабных спекулятивных операций с курсом гривни».

«Я могу назвать несколько банков, но на одном хочу остановиться», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что из 40 млрд. 275 млн. грн. определенная сумма должна была быть направлена и на реальный сектор экономики, но почти одна пята часть денег была направлена на «банк-банкрот, который был выкуплен за бросовые деньги». Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что это - банк «Надра».

По ее данным, одна пятая из 40 млрд. грн. направлялась в банк «Надра», и затем банк выкупал валюту по курсу Нацбанка, который всегда был ниже рыночного.

«Есть еще несколько банков, которые проводили подобные операции, по сути дела, банк, который был приобретен практически за 600 млн. долларов, получил финансовые ресурсы, эмитируемые Национальным банком, на сумму 7 млрд. 100 млн. грн.», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО и добавила, что «откат, а собственно, взятки, составлял от 3% до 7% от общей суммы финансов, которые выделялись Нацбанком отдельному банку».

Как заявила Ю.ТИМОШЕНКО, за банком «Надра» «сегодня стоит ФИРТАШ и Секретариат Президента», и для того чтобы они заработали побольше, «сейчас нужно обрушить курс доллара, и сегодня в таких специальных банках, в том числе и в «Надра», почти миллиард долларов лежит и ожидает того момента, когда гривня упадет и станет самой дешевой, какую только можно получить в этой ситуации. Как только гривня упадет, такие банки выбросят на рынок валюту и состоится запланированное укрепление гривни».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, только на одной сделке банк «Надра» заработает 0,5 млрд. дол.

В свою очередь, руководство банка «Надра» обратилось к Президенту Украины, в Кабинет министров и Верховную Раду с просьбой не втягивать банк в политику.

Пресс-служба банка заявила, что на сегодняшний день в этом учреждении стабильное финансовое состояние, и он выполняет свои обязательства перед клиентами.