Улучшился финрезультат предприятий Украины

Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины от обычной деятельности до налогообложения в январе-октябре 2008 года против января-октября 2007 года вырос на 7,9% - до 110 млрд. 773,7 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Как отметили в Госкомстате, прибыль получили 66,8% всех предприятий страны - они завершили январь-октябрь 2008 года с финрезультатом 144 млрд. 424,6 млн. грн.

С убытком январь-октябрь т.г. завершили 33,2% предприятий, их финрезультат составил 33 млрд. 650,9 млн. грн.

Справка УНИАН. Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины от обычной деятельности до налогообложения в 2007 году против 2006 года вырос на 73%, или на 51 млрд. 198,4 млн. грн., - до 121 млрд. 435,2 млн. грн.

В 2007 году прибыль получили 71,1% всех предприятий страны - они завершили год с финрезультатом 147 млрд. 256,1 млн. грн. С убытком 2007 г. завершили 28,9% предприятий, их финрезультат составил 25 млрд. 820,9 тыс. грн.