За организацию конвертационного центра осуждены два человека

В Чернигове за фиктивное предпринимательство и организацию конвертационного центра осуждены к 4 и 5 годам заключение два человека.

Об этом УНИАН сообщили в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА в Черниговской области.

По информации отдела, суд вынес приговор организатору и соучастнику преступления, а в отношении учредителя и руководителя предприятия судебное разбирательство еще продолжается.

В марте прошлого года трое черниговцев зарегистрировали в областном центре частное предприятие "Северинторг", однако никакой хозяйственной деятельности не вели. А через расчетные счета предприятия, открытые в филиале одного из банков, незаконно переводили в наличность безналичные средства местных субъектов хозяйствования под видом оплаты за якобы осуществленные легальные финансово-хозяйственные операции по приобретению товаров и предоставлению услуг.

В дальнейшем предприниматели снимали средства наличными и, оставляя себе определенную сумму в качестве оплаты за предоставленные услуги по конвертации, передавали деньги представителям "предприятий-заказчиков". Таким образом в течение 2007 года они конвертировали в наличность около 5 млн. грн.