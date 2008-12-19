Нафтогаз заплатил Газпрому миллиард

На данный момент Украина завершила расчеты за природный газ, потребленный в сентябре-октябре, – перечислено 1 млрд. дол.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге.

Сейчас, по ее словам, происходит накопление необходимых сумм для оплаты закачанных объемов газа. По мнению Президента Украины, несвоевременная оплата за полученный ресурс, что происходит из-за халатного отношения к этому вопросу со стороны правительства, привела к чрезмерному затягиванию подписания контракта между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом».

По словам И.ВАННИКОВОЙ, Президент уверен, что его вмешательство позволит решить перечисленные проблемы, и договор в газовой сфере будет подписан.