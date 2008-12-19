В Киеве завтра - снег и дождь

Завтра почти по всей Украине будут идти снег и дождь.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра облачно. В восточных областях без существенных осадков; температура ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза. На остальной территории снег и дождь, в Одесской, Николаевской, Винницкой областях, а днем также в Карпатах и Прикарпатье местами сильные осадки; температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге Крыма, Одесской области и в Закарпатье 3-8° тепла. В Украине, кроме восточных и западных областей, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица; в Одесской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Киевской, Николаевской и Херсонской областях местами сильный гололед. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в южной части и в восточных областях порывы 15-20 м/с, в Приазовье 25 м/с.

21-22 декабря в Украине сохранится облачная погода. В южной и западной части небольшой мокрый снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, 21 декабря в южных областях и в Крыму осадки, местами сильные; температура ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла (ночью 22 декабря 1-6° мороза), днем в Крыму и в Закарпатье 1-6° тепла. В восточной части без существенных осадков; температура ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза. На остальной территории 21 декабря небольшой снег, 22 декабря без существенных осадков; на дорогах гололедица; температура ночью 21 декабря 1-7° мороза, 22 декабря 5-11° мороза, днем 0-5° мороза. Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, 5-12 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

23-24 декабря в Украине временами небольшой и умеренный снег, мокрый снег, в Крыму и на юге Одесской области дождь с мокрым снегом. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла; в западных и южных областях ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму 1-6° тепла.

В Киеве завтра облачно. Снег и дождь; гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 0-2° мороза.

По области также облачно. Будет идти снег и дождь; гололед, местами сильный гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.

21-22 декабря в Киевской области облачно. 21 декабря небольшой снег, 22 декабря без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 21 декабря 2-7° мороза, 22 декабря 6-11° мороза; днем 0-5° мороза.

23-24 декабря в столичном регионе небольшой снег, мокрый снег, только ночью 23 декабря без существенных осадков. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.