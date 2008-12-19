Прогноз погоды от МЧС

В связи с перемещением в Украину активного теплого фронта из южного запада вечером 18 декабря и на протяжении 19 декабря на Правобережье Украины образовался гололед, на дорогах гололедица, в отдельных районах Одесской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской областей сильный гололед, диаметром 20-39 мм.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, до конца дня 19 декабря и на протяжении 20 декабря в Украине, кроме западных и восточных областей, сложные погодные условия будут сохраняться: гололед, в Одесской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Херсонской областях – местами сильный гололед; на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега, а в восточных, южных областях и в Крыму – порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье – 25 м/с.