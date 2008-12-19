Вчера Нацбанк продал на межбанке 180 млн. долларов

Объем интервенций Национального банка Украины на межбанке 18 декабря составил 180 млн. долларов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель главы Нацбанка Анатолий ШАПОВАЛ.

По его словам, вчера был утвержден порядок выхода НБУ на межбанк.

“Вы увидите это сегодня, в понедельник и дальше”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 декабря, председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ заявил, что НБУ будет применять жесткие меры для стабилизации курса гривни. Он подчеркнул, что Нацбанк будет выходить на рынок с усиленными интервенциями.

По словам министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА, со вчерашнего дня Нацбанк ежедневно будет выходить на валютные аукционы с фиксированной ценой, вчера с 8,95 грн. за долл., сегодня – 8,7 грн. за долл. При этом, сказал В.ПИНЗЕНИК, официальный курс доллара не будет изменяться. Также он сообщил, что НБУ на постоянной основе будет проводить валютные аукционы.

18 декабря на межбанке торги долларом США открылись котировками 9,2500/9,6500, к 11:00 цены возросли до 9,5000/9,9000, а к 12:00 откатились до 9,3000/9,6500. Перед закрытием ценовые уровни снова повысились - 9,5500/9,8000.

Сегодня, 19 декабря, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,50/9,00грн., к 11:00 сузился коридор между покупкой и продажей - 8,56/8,72 грн.