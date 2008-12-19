Курсы валют в коммерческих банках Киева

Сегодня в коммерческих банках Киева курс доллар в среднем составляет 9,00/10,00 грн., евро – 12,00/14,00 грн.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 6,80/9,30 грн., евро – 9,80/12,50 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,80/9,10 грн., евро – 10,90/13,00 грн.;

«Укргазбанк»: доллар США – 8,50/9,50 грн., евро – 12,10/13,60 грн.;

«OTP Банк»: доллар США – 8,60/8,80 грн., евро – 12,25/12,55 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,05/9,35 грн., евро – 12,00/13,40 грн.

Нацбанк сегодня понизил официальный курс гривни на 1 копейку – до 7,8788 грн./долл. США.

Официальный курс гривня/евро на сегодня составил 11,515654 грн.

Справка УНИАН. Со 2 декабря 2008 г. Нацбанк постановлением №408 отменил ограничения на наличном валютном рынке.

Ограничения на валютном рынке в виде предельного отклонения курса купли-продажи наличной валюты от официального курса НБУ на уровне 1,5% и ограничения маржи на уровне 3% были введены Национальным банком постановлением №319 в ноябре и октябре т.г., соответственно.