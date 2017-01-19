Много проблем можно решить без оружия, - ОБСЕ о планах относительно блокады контрабанды на оккупированный Донбасс

Об этом он сказал во время брифинга в Мариуполе.

Первого заместителя председателя СММ попросили высказать мнение относительно намерений представителей ряда украинских добровольческих батальонов в отношении блокады контрабандной поставки товаров на оккупированную территорию Донбасса. В частности, его спросили, к чему такая блокада приведет.

«Я не знаком с планами ни одной из этих групп. Поэтому я не могу комментировать относительно этого», – заявил Хуг.

Вместе с тем, ему снова задали этот вопрос.

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«Как я сказал, я не знаком с этими планами, но верным является то, что вы поднимаете важный вопрос, который заключается в том, что решение многих проблем на линии соприкосновения можно достичь только за столом переговоров и без оружия», – подчеркнул Хуг.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2016 года ветераны АТО заявили о начале экономической блокады оккупированных боевиками территорий Донецкой и Луганской областей.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что никаких импровизированных блокпостов в зоне проведения антитеррористической операции с целью экономической блокады Донбасса без решения государства не будет.