Много проблем можно решить без оружия, - ОБСЕ о планах относительно блокады контрабанды на оккупированный Донбасс
Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг отмечает, что решение многих проблем на линии разграничения на востоке Украины можно достичь за столом переговоров и без оружия в руках.
Об этом он сказал во время брифинга в Мариуполе.
Первого заместителя председателя СММ попросили высказать мнение относительно намерений представителей ряда украинских добровольческих батальонов в отношении блокады контрабандной поставки товаров на оккупированную территорию Донбасса. В частности, его спросили, к чему такая блокада приведет.
«Я не знаком с планами ни одной из этих групп. Поэтому я не могу комментировать относительно этого», – заявил Хуг.
Вместе с тем, ему снова задали этот вопрос.
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«Как я сказал, я не знаком с этими планами, но верным является то, что вы поднимаете важный вопрос, который заключается в том, что решение многих проблем на линии соприкосновения можно достичь только за столом переговоров и без оружия», – подчеркнул Хуг.
Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2016 года ветераны АТО заявили о начале экономической блокады оккупированных боевиками территорий Донецкой и Луганской областей.
В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что никаких импровизированных блокпостов в зоне проведения антитеррористической операции с целью экономической блокады Донбасса без решения государства не будет.