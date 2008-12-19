Всемирный банк составил новый прогноз макропоказателей Украины

Всемирный банк во вторник, 23 декабря, обнародует новый прогноз макропоказателей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Мартин РАЙЗЕР.

При этом более подробной информации о том, насколько существенно изменится прогноз, он не сообщил.

Также М.РАЙЗЕР не стал комментировать ситуацию с курсом гривни, пообещав журналистам ответить на вопросы о курсе 23 декабря.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в ноябре 2008 года против октября инфляция составила 1,5%, в ноябре 2008 года против ноября 2007 года – 22,3%, в январе-ноябре 2008 года против аналогичного периода 2007 года – 25,5%, в ноябре 2008 года против декабря 2007 года (к началу года) – 19,8%.

В июле Всемирный банк увеличил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2008 года с 5,5% до 6%, а также ухудшил прогноз инфляции с 17,2% до 21,5%.

Инфляция по итогам 2007 года (декабрь к декабрю) составила 16,6%, в 2006 году – 11,6%, в 2005 году – 10,3%.