Стоимость нефти упала до 36 долларов

Стоимость барреля нефти на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX 18 декабря упала на 9 процентов, достигнув рекордной отметки в 36 долларов, передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Более того, уточняет агентство, в ходе торгов январские фьючерсы на нефть марки WTI опускались до 35,98 доллара за баррель, однако в конце сессии зафиксировались на отметке в 36,22 доллара. Такое падение, считают аналитики, может продолжиться и в дальнейшем, так как в разгар финансового кризиса спрос на нефть продолжает неуклонно снижаться.

Напомним, что в среду 17 декабря Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) приняла решение о сокращении добычи нефти государствами, входящими в картель, на 2,2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с сентябрем 2008 года. Такое решение ОПЕК должно было стимулировать рост цен на сырье, что, однако, пока не произошло.

Биржевая сессия 18 декабря, передает агентство France Presse, также закрылась снижением основных фондовых индексов.

Индекс Dow Jones потерял по итогам торгов 219,35 пункта (2,49 процента), высокотехнологичный Nasdaq опустился на 26,94 пункта (1,71 процента), а показатель широкого рынка Standard & Poor`s 500 - на 19,07 пункта (2,11 процента).