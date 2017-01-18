Официальное заявление МФК Gulliver

Ознакомившись с материалами дела, мы можем утверждать, что никаких надлежащих доказательств в Голосеевский суд предоставлено не было, поэтому, как и ранее, никаких оснований для судебного решения об аресте имущества нет. Мы не можем исключить того, что целью данных действий является целенаправленное препятствование деятельности одного из самых успешных девелоперских проектов в Украине. Напомним, что 27 декабря 2016 года Апелляционный суд Киева признал незаконным и отменил наложение ареста на «Гулливер» вследствие его необоснованности.

Пресс-служба МФК Gulliver.