Официальное заявление МФК Gulliver
15:25, 18 января 2017Общество
829НК
В связи с распространением в СМИ информации о повторном аресте имущества многофункционального комплекса «Гулливер» (управляющая компания ООО «ТРИ О»), информируем наших партнеров, клиентов и СМИ о том, что ООО «ТРИ О» будет оспаривать в законодательном порядке новое определение Голосеевского районного суда, а сам комплекс «Гулливер» продолжает работать в обычном режиме.
Фото УНИАН
Ознакомившись с материалами дела, мы можем утверждать, что никаких надлежащих доказательств в Голосеевский суд предоставлено не было, поэтому, как и ранее, никаких оснований для судебного решения об аресте имущества нет. Мы не можем исключить того, что целью данных действий является целенаправленное препятствование деятельности одного из самых успешных девелоперских проектов в Украине. Напомним, что 27 декабря 2016 года Апелляционный суд Киева признал незаконным и отменил наложение ареста на «Гулливер» вследствие его необоснованности.
Пресс-служба МФК Gulliver.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter