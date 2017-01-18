ВР сделала шаг к расширению возможностей бездомных при регистрации места жительства

Как сообщает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 230 из 337 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что бездомные и другие лица, не имеющие постоянного места жительства, могут регистрироваться по адресу специализированного социального учреждения, заведения социального обслуживания и социальной защиты, созданных в соответствии с законом «Об основах социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей».

Председатель комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря сообщил, что по состоянию на 1 января 2016 года в Украине было почти 35 тысяч официально зарегистрированных бездомных, но реальная цифра больше, поскольку не регистрируются места обитания бездомных, беспризорных, проживающих в учреждениях социальной защиты, созданные благотворительными фондами и общественными организациями.

Читайте такжеОбщественные организации призывают Раду принять законопроект, позволяющий сохранить сеть центров учета бездомных

Народный депутат страны Борислав Розенблат (фракция БПП) отметил на заседании парламента, что в настоящее время законодательством предусмотрено, что бездомные лица

могут зарегистрироваться только по адресу социального учреждения, созданного органами местного самоуправления. Он подчеркнул, что данным законопроектом предусмотрено, что их могут регистрировать также центры учета, которые могут создаваться также общественными и благотворительными организациями на договорной основе с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Народный депутат Украины Роман Семенуха (фракция «Самопомич») отметил, что принятие данного законопроекта может привести к значительным манипуляциям, фальсификациям в связи с массовой регистрацией таких лиц во время проведения любой избирательной кампании». По его словам, такие случаи уже регистрировались на предыдущих выборах.