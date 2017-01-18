Прокуратура выясняет, откуда львовский полицейский взял деньги для покупки Infiniti

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

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Как отмечается в сообщении, проведенным мониторингом электронной декларации работника одного из районных отделов полиции Львова на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции установлено, что работник полиции в ноябре 2015 года приобрел автомобиль Infiniti QX60, рыночной стоимостью 1,3 млн грн. По представлению прокуратуры области, руководством Главного управления Нацполиции во Львовской области была проведена соответствующая служебная проверка на предмет законности приобретения указанного автомобиля. Как следствие, законность приобретения прав на транспортное средство не доказана, поскольку сотрудник полиции не смог предоставить данные о поступлении средств для приобретения иномарки.

По данному факту следственным управлением прокуратуры Львовской области по указанному факту зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.368-2 УК Украины (незаконное обогащение).