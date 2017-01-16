Во Львове суд не разрешил выселить зятя генерала из трехкомнатной служебной квартиры

Сыховский районный суд отклонил иск львовского отдела Западного территориального квартирно-эксплуатационного управления ВСУ до бывшего работника Академии сухопутных войск им. П. Сагайдачного Руслана Сапеги о признании недействительным ордера на трехкомнатную служебную квартиру на улице Стрыйской, 85 б во Львове, сообщает издание "Наші гроші. Львів".

Руслан Сапига является зятем руководителя Академии сухопутных войск генерала Павла Ткачука. Служебную квартиру, по данным судебного дела, Сапига получил в октябре 2009 года. На тот момент он был и.о. начальника кафедры тылового обеспечения факультета подготовки специалистов по обеспечению войск. Служебную квартиру ему предоставили, поскольку он и его семья проживали в общежитии и нуждались в улучшении жилищных условий.

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Юристы КЭВ не оспаривали право выделении служебной квартиры, но утверждают, что была оказана слишком большая квартира, мол, Руслан Сапига мог претендовать лишь на обеспечением жильем двух лиц, поскольку его жена и одна из дочерей уже были обеспечены жильем, имели квартиру на улице Троллейбусной во Львове.

Представители Руслана Сапеги зато предоставили доказательства того, что его жена и дочь на момент принятия решения о закреплении за ним служебного жилья квартиры не имели.

Это соответствует действительности, поскольку, согласно Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество, Елена Сапига в октябре 2008 года подарила квартиру на улице Троллейбусной своему родному брату Андрею Ткачуку, сыну генерала Ткачука, который в настоящее время работает военным атташе в посольстве Украины в Австрии.

«Поскольку в 2009 году ни один из членов семьи ответчика не был обеспечен жильем, суд приходит к выводу, что ссылка истца на то, что с целью получения спорной квартиры ответчиком была предоставлена недостоверная информация, не соответствует действительности», - говорится в решении Сыховского районного суда.

Кстати, по информации журналистов программы «Схемы», в квартире на Стрыйской, которая стала предметом судебного разбирательства, никто не живет. Во всяком случае так было еще в сентябре 2016 года. Так же никто не живет в квартире на Троллейбусной, которая когда-то принадлежала Елене Сапиге. Кроме того, журналисты выяснили, что в целом семье генерала Ткачука принадлежит немало недвижимости, в частности, по меньшей мере еще одна квартира и дома под Львовом и Тернополем.