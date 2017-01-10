Куда лучше поехать на лечение: выбираем оптимальный вариант

Ежедневно в поисках лучших возможностей улучшить свое здоровье, а порой и найти единственно верный вариант лечения, все больше пациентов задаются вопросом, куда именно поехать лечиться.

Большинство клиник, принимающих медицинских туристов, имеют высокий уровень медицинских услуг, но все же каждая страна имеет ряд особенностей.

Приведем некоторые из них:

- получение визы для стран Шенгена;

- срочность запроса;

- языковой барьер;

- длительность и дальность перелета;

- уровень цен;

- депозиты;

- прочее.

Ощутимый прогресс в области медицины за последние десятилетия произошел в Турции, куда ежегодно отправляется более 500 000 тысяч человек для получения качественной медицинской помощи.

Лечение в Турции имеет ряд неоспоримых преимуществ:

- не требуется предварительного открытия визы;

- цены на диагностику и лечение будут на порядок ниже, чем в других странах;

- высокий уровень сервиса: пациенты сопровождаются персональным менеджером на всех этапах — от сбора документов и покупки билетов до выписки из клиники и дальнейшего наблюдения;

- практически полное отсутствие языкового барьера (клиники обеспечивают постоянную доступность переводчика и русскоязычного персонала);

- турецкие клиники работают гораздо более оперативно, чем в других странах. Вам не понадобится месяцами ждать консультации или вызова на обследование;

- система здравоохранения базируется на стандартах США, применяя все новейшие технологии, но по гораздо более доступным ценам;

- на законодательном уровне введена ответственность врача за результат лечения, что значительно повышает качество и уверенность в положительном результате.

Лидером сферы здравоохранения в Турции является Медицинский Центр Анадолу, который занял 9-е место в рейтинге «Топ-10 больниц мира» по версии популярного медицинского журнала «Healthcare Global».

У всех новых пациентов здесь есть возможность получить бесплатное второе медицинское мнение. Ведь по некоторым оценкам до 30% диагнозов, поставленных в странах СНГ, не подтверждаются за рубежом.

Центр имеет самое современное техническое оснащение для точной диагностики и лечения. А за счет того, что Anadolu является стратегическим партнером медицинского центра Джона Хопкинса (клиника №1 в США), врачи центров постоянно получают независимые консультации и используют наиболее эффективные методики лечения.

Медицинский Центр Anadolu — не только многопрофильная клиника, но и крупный диагностический центр. Лечение в медицинском центре охватывает такие направления, как онкология, хирургия, репродуктивная медицина, нейрохирургия, ортопедия, акушерство и гинекология с лечением бесплодия и, конечно же, золотой стандарт диагностики.

Узнайте подробнее о бесплатной программе Второго медицинского мнения, а также о лечении в Медицинском центре Анадолу на официальном сайте: anadolumedicalcenter.com/ua.