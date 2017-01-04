В Украине возросло число жертв гриппа

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

«На минувшей неделе зарегистрировано 3 летальных случая от гриппа во Львовской и по одному - в Полтавской, Николаевской и Запорожской областях», - отмечается в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что интенсивные показатели заболеваемости на минувшей неделе все еще превышали эпидемические пороги в 21 области Украины и в Киеве.

Согласно данным Центра гриппа и ОРВИ госзаведения «Украинский центр по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Украины», в период с 25 декабря 2016 года по 1 января 2017 года в государстве гриппом и ОРВИ заболели 369 тыс. 151 человек, из них 57,8% - дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости среди населения Украины на 12% меньше предыдущего.

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«Тенденция к росту заболеваемости уменьшилась, специалисты связывают это с новогодними праздниками и каникулами в учебных заведениях», - говорится в сообщении.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Киевской области, самый низкий – в Луганской области.

Как сообщал УНИАН, по информации КГГА, на текущей неделе в Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась более чем вдвое.