В Киеве на Майдане Незалежности прошло вече по случаю дня рождения Степана Бандеры (фотогалерея)

Как передает корреспондент УНИАН, организаторы акции призвали участников шествия потухшие факелы отнести к автомобилю, который сопровождал шествие.

"Степан Бандера - это пример того, как украинцы должны бороться за свою нацию", - заявил депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко.

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"В то время, когда практически безнадежной была борьба, собственным примером Степан Бандера вдохновлял миллионы украинцев и вдохновляет сегодня на священную борьбу с нашим извечным врагом - москалем", - отметил Мирошниченко.

Во время вече участники собрания почтили память всех своих собратьев из числа представителей партии "Свобода", погибших на войне на Донбассе. Участники вече настаивают, что события на Донбассе необходимо называть российско-украинской войной.

После оглашения фамилий павших украинцев, толпа начала скандировать "Герои не умирают, умирают враги!".

Также Мирошниченко обратил внимание, что "нет пока празднования на государственном уровне, но шаг за шагом мы отвоевываем сознание украинцев, мы учим их уважать украинские традиции и украинских героев".

Организаторы митинга убеждены, что благодаря чествованию памяти Бандеры украинским военным на Донбассе удастся победить врага.

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В свою очередь депутат Киевсовета Юрий Сиротюк заявил, что "уже тысячу лет продолжается наша большая война против извечного врага - Москвы".

Он сказал, что "это война не между нами и москалями, а между добром и злом, это война между правдой и ложью, это война между миром свободы и миром рабства".

"В этом году киевляне могут проходить в своем свободном городе по проспекту Степана Бандеры. Я верю, что и в районах Москвы когда-то будет проспект Степана Бандеры, и мы пройдемся так же по этому городу", - заявил Сиротюк.

По его мнению, в Москве очень сильно боятся Бандеру, ибо он является настоящим символом Украины.