В РФ увеличилось количество украинских политзаключенных – МИД

В России за год увеличилось количество украинских политических заключенных до 17 человек, несмотря на то, что шестеро украинцев были освобождены. Об этом говорится в заявлении МИД.

«Хотя и в Украину вернулось шестеро пленников, их количество не уменьшилось, а, наоборот, возросло: теперь нам известно о политически мотивированном содержании на территории государства-оккупанта, по меньшей мере, 17 украинцев. Еще больше наших соотечественников безосновательно задержаны и арестованы на оккупированном Крымском полуострове. Более ста украинцев в ужасных условиях содержатся российско-террористическими силами в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении.

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При этом в МИД подчеркнули, что Россия продолжает практику систематических необоснованных отказов украинским консулам в предоставлении разрешений на посещение украинских политических заключенных.

«Существуют неоспоримые свидетельства относительно систематического применения в отношении граждан Украины, которые удерживаются на территории России и на оккупированных территориях, недозволенных методов дознания, пыток, методов психологического давления», - отметили в ведомстве.

Кроме того украинское МИД призвало государства-члены ООН принять дальнейшие консолидированные шаги для усиления давления на Российскую Федерацию.

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«МИД Украины требует от Российской Федерации немедленно и без каких-либо дополнительных условий освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, прекратить практику политического преследования и репрессий в отношении наших соотечественников», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В сообщении также отмечается, что РФ в нарушение норм международного права и в дальнейшем продолжает удерживать Олега Сенцова, Александра Кольченка, Ахтема Чийгоза, Романа Сущенко, Николая Карпюка, Ферата Сайфуллаева, Сергей Литвинова, Алексей Чирний, Руслана Зейтуллаева, Станислава Клыха, Валентина Вигивского, Юрия Примова, Виктора Шура, Александра Костенко, Евгения Панова, Рустема Ваитова, Энвера Бекирова, Эмир-Усеина Куку, Вадима Сирука, Муслима Алиева, Рефата Алимова, Мамутова Энвера, Арсена Джеппарова, Рэмзи Меметова, Мустафу Дегерменджи, Зеври Абсеитова, Рустема Абилтарова, Али Асанова, Андрея Коломийця, Владимира Балуха, Теймура Абдуллаева, Узаїра Абдуллаева, Айдера Салединова, Владимира Присича, Алексея Штыбликова, Алексея Бесараба, Владимира Дудко, Алексея К., Глеба Шаблия, Леонида Пархоменко, Редвана Сулейманова, Эмиля Джемаденова, Рустема Исмаилова, Николая Шиптура и многих других украинцев. Еще двое граждан Украины - Ильми Умеров и Николай Семена, хоть и не находятся сегодня в тюрьме, однако продолжают подвергаться преследованию со стороны российской оккупационной власти.