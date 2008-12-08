Кабмин продаст госпакеты акций пяти санаториев (список)

Кабинет министров Украины внес акции четырех санаториев и одного пансионата в список предприятий, подлежащих продаже в 2009 году.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина от 3 декабря №1517-р, размещенном на Правительственном портале 8 декабря.

Согласно документу, на продажу планируется выставить 15,51% акций ОАО «Санаторий «Псел» (номинальной стоимостью 463,71 тыс. грн.), 8,84% акций ОАО «Чернобаевский районный санаторий и детский оздоровительный центр «Сосенка» (152,47 тыс. грн.), 11,71% акций ЗАО «Санаторий профилакторий «Золотые пески» (1 млн. 340 тыс. грн.), 9,24% акций ЗАО «Пансионат «Космос» (169,74 тыс. грн.) и 1,58% акций ООО «Санаторий «Карпаты» (295 тыс. грн.).