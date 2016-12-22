В Днепре задержали депутата горсовета при попытке дать коммунальщику $1,5 тысячи взятки (фото)
22:18, 22 декабря 2016Общество
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В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали депутата Днепровского городского совета, который пытался дать 1,5 тыс. долларов взятки заместителю директора одного из коммунальных предприятий.
Как сообщает пресс-служба СБ Украины, злоумышленник предлагал полторы тысячи долларов США за передачу двух автомобильных стоянок в долгосрочную аренду.
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Правоохранители задержали депутата сегодня, 22 декабря, в момент передачи денег.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.
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