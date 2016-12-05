В ООН призвали страны мира предоставить Украине помощь в размере свыше 200 миллионов долларов

Гуманитарная миссия ООН призывает мировое сообщество предоставить Украине помощь в размере 214 млн долларов США.

Об этом заявил координатор ООН по гуманитарным вопросам Нил Уокер, передает РБК-Украина.

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"Мы призываем правительства всех стран, доноров, чтобы Украине оказали помощь в эти сложные времена. В общем на такую защиту нужно 214 млн долларов, которые необходимы, чтобы предоставить людям жизненно необходимую помощь. Это водоснабжение, это жилье и питание",- отметил Уокер.

Отметим, по подсчетам ООН в Украине находится 2 млн 600 тыс. внутренне перемещенных лиц.