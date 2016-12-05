В ООН призвали страны мира предоставить Украине помощь в размере свыше 200 миллионов долларов
14:55, 05 декабря 2016Общество
785
Украине необходимы средства для решения проблем с водоснабжением, жильем и питанием.
Иллюстрация / REUTERS
Гуманитарная миссия ООН призывает мировое сообщество предоставить Украине помощь в размере 214 млн долларов США.
Об этом заявил координатор ООН по гуманитарным вопросам Нил Уокер, передает РБК-Украина.
Читайте такжеМиграционная служба рассказала, граждане каких стран стали лидерами по получению статуса беженцев в Украине
"Мы призываем правительства всех стран, доноров, чтобы Украине оказали помощь в эти сложные времена. В общем на такую защиту нужно 214 млн долларов, которые необходимы, чтобы предоставить людям жизненно необходимую помощь. Это водоснабжение, это жилье и питание",- отметил Уокер.
Отметим, по подсчетам ООН в Украине находится 2 млн 600 тыс. внутренне перемещенных лиц.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter