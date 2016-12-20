В Москве задержали журналиста "Радио Свобода"

20:06, 20 декабря 2016
Общество
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Полиция задержала в Москве журналиста "Радио Свобода" Ивана Воронина и еще семь человек, среди которых - француз.

В Москве задержали журналиста / REUTERS

Об этом сообщается на сайте "ОВД-Инфо".

Отмечается, что задержанных на Мясницкой улице во время прогулки восьмерых гражданских активистов доставили в ОВД "Красносельский".  Их длительное время перед этим возили по городу.

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В настоящий момент активисты пишут то ли объяснительные, то ли заявления на незаконные действия задерживавших их сотрудников. О составлении протоколов об административном нарушении речи пока не идет.

Имена задержанных - Ирина Яценко, Игорь Клочков, Наталья Клокова, Роман Рословцев, Николай Игроков, Сергей Ожич, Пьер Аффнер и журналист "Радио Свобода" Иван Воронин.

По словам Пьера Хеффнера, задержаниям предшествовало нападение на него. О его задержании уже сообщили в генеральное консульство Франции.

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Теги: #Москва#задержание#журналист