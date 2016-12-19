Актрису Аду Роговцеву выписали из больницы

Об этом на своей странице в Facebook сообщил техник отдела IT и АСУ в Днепропетровской областной больнице им. Мечникова Тимур Мамедов.

"После итогового осмотра профессора рентгеноскопии, Сергей Рыженко (главврач больницы, - ред.) попрощался с Адой Николаевной, которая в свою очередь пообещала сделать весной большой концерт для больницы Мечникова", - сообщил он.

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Как известно, Роговцева во время гастролей в Днепре попала в реанимацию из-за пневмонии.