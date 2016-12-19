Актрису Аду Роговцеву выписали из больницы

16:29, 19 декабря 2016
Общество
707

Украинскую актрису Аду Роговцеву выписали из больницы им. Мечникова, куда она ранее попала с пневмонией.

Перед выпиской Роговцева навестила раненого бойца / УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщил техник отдела IT и АСУ в Днепропетровской областной больнице им. Мечникова Тимур Мамедов.

"После итогового осмотра профессора рентгеноскопии, Сергей Рыженко (главврач больницы, - ред.) попрощался с Адой Николаевной, которая в свою очередь пообещала сделать весной большой концерт для больницы Мечникова", - сообщил он.

Читайте такжеВласти Узбекистана опубликовали медицинское заключение о смерти Каримова

Как известно, Роговцева  во время гастролей в Днепре попала в реанимацию из-за пневмонии

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #больница