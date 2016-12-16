Подозреваемого в махинациях с землей экс-мэра Затоки отпустили под домашний арест

Об этом сообщает местное издание «Топор».

Должностное лицо отпустили под домашний арест решением Суворовского райсуда Одессы.

Экс-мэр Затоки практически 11 месяцев находился в СИЗО.

Кроме того, суд сделал «новогодний подарок» для еще одного фигуранта «земельного» дела в Затоке – главе земельной комиссии поссовета Затоки Богдану Шевчуку. Ему значительно уменьшили сумму залога до 640 тыс. гривен, вместо 5 млн. гривен, установленных ранее.

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Оба чиновника подозреваются в причастности к земельным махинациям, в ходе которых были разворованы земли курорта Затоки на миллионы гривен.

Как сообщал УНИАН, в прошлую субботу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о начале масштабной операции в Затоке против «банды» местных чиновников и правоохранителей.