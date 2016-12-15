Сущенко в РФ изолируют, чтобы добиться признательных показаний – адвокат

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал адвокат Марк Фейгин.

«Наряду с оставлением меры пресечения, Роману Сущенко отказывают в телефонных звонках, на которые ему дает право Уголовно-процессуальный кодекс России, ему не дают возможности свидания с близкими родственниками. Я считаю, что это все выглядит, как давление на Романа Сущенко с целью получить от него признательные показания. Напомню: Сущенко не признает своей вины, не признает обвинения в шпионаже и настаивает на своей невиновности», - сказал Фейгин.

«Сейчас нет никаких очных ставок. Дело в том, что по делу проходят свидетелем один основной свидетель обвинения и несколько еще сотрудников ФСБ. Больше ничего. Дело-то куцое. Вменяется фактически два эпизода. Учитывая эту ситуацию, можно ли назвать содержание под стражей на 2-4-6 месяцев уместным? С точки зрения защиты - нет», - подчеркнул Фейгин.

Адвокат напомнил, что защита настаивала на смягчении меры пресечения на домашний арест, который Сущенко мог бы отбывать в гостинице при Посольстве Украины в РФ.

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Он подчеркнул, что отказ дает возможность защите обратиться в Европейский суд по правам человека.

По словам Фейгина, с учетом продления срока содержания под стражей можно предположить, что следствие быстро не закончится и продлится до весны или даже до лета следующего года.

Сам Сущенко своей вины не вины не признает и духом не падает, а также благодарит международное сообщество за помощь. «Спасибо украинским журналистам, которые пишут, помнят, и зарубежным коллегам, которые интересуются моей судьбой. Будем ждать решение суда и следующих заседаний», - сказал Сущенко в суде. Он подчеркнул, что никаких иллюзий относительно сегодняшнего решения суда не испытывал.

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Как сообщал УНИАН, Московский городской суд признал законным продление ареста журналисту информагентства "Укринформ" Сущенко до 30 января 2017 года.

ФСБ РФ 30 сентября в Москве задержала Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые являются государственной тайной". Уголовное дело было возбуждено по статье "шпионаж".

Лефортовский райсуд Москвы тогда принял решение арестовать журналиста до 30 ноября. 28 ноября суд продлил срок ареста Сущенко до 30 января 2017 года.

Защита требует перевода Сущенко под домашний арест с последующим проживанием в гостинице при Посольстве Украины в РФ.