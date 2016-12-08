В изъятых вещах Азарова найдены "интересные документы" - Аваков

Как сообщил министр на своей странице в Facebook, правоохранители сейчас их изучают.

«Кроме картин и портретов Азарова, его пистолетов и сабель, есть и много интересных документов… Изучаем», - написал Аваков.

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«Обратимся к следствию… передать до конца расследования экспонаты в музей», - добавил глава МВД.

Как сообщал УНИАН, правоохранители во время расследования одного из уголовных дел обнаружили квартиру в Дарницком районе Киева, где изъяли предметы антиквариата, наградное оружие, старопечатные книги, иконы, картины известных художников Ильи Репина и Василия Тропинина, которые принадлежат Азарову.

Найденные вещи, стоимость которых, по предварительной оценке, составляет около 5 млн долларов, могут быть использованы в качестве вещественных доказательств в уголовных производствах, где фигурирует Азаров.

Генеральная прокуратура Украины открыла и расследует в отношении Азарова ряд уголовных производств, одно из которых расследуется по ч. 5 ст. 191 (незаконное присвоение чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.