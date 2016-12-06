Сутки в зоне АТО: 26 вражеских обстрелов, горячее всего - на Мариупольском и Донецком направлениях

Большинство обстрелов происходило из 120-мм минометов, запрещенных Минскими договоренностями, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В течение вчерашнего дня боевики концентрировали огонь преимущественно на Мариупольском и Донецком направлениях.

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В частности, из минометов, гранатометов и вооружения БМП оккупанты обстреляли Широкино, Красногоровку и Водяное.

С минометов противник вел огонь по Луганскому, а из крупнокалиберных пулеметов - по Опытному.

После 18.00 боевики обстреляли наши позиции на Луганском направлении преимущественно из 120 миллиметровых минометов. Под огонь попали Балка Кошарная и - трижды подряд - Крымское. С гранатометов обстреляли Троицкое и Станицу Луганскую.

На Мариупольском направлении - из минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Широкино, Талаковку, Павлополь, Новомихайловку, Тарамчук. С вооружения БМП - Водяное.

А на Донецком - из гранатометов и стрелкового оружия - Авдеевку и Зайцево.