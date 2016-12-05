Руководителей львовской миграционной службы за взятку приговорили к 5 годам заключения

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Раньше при процессуальном руководстве прокуратуры области выявлен факт получения неправомерной выгоды руководителями Главного управления Государственной миграционной службы Украины во Львовской области. В частности, начальник Главного управления Государственной миграционной службы Украины во Львовской области и его первый заместитель требовали и получили от подчиненного работника неправомерную выгоду в сумме 2 000 долларов США и 4 000 грн, за это обещали не создавать препятствий в его служебной деятельности.

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После завершения досудебного расследования, обвинительный акт в указанном уголовном производстве еще в 2014 году был направлен в суд.

«Следовательно, сегодня 5 декабря, Галицким районным судом Львова по данному делу постановлен приговор. Начальник Главного управления Государственной миграционной службы Украины во Львовской области и его первый заместитель признаны виновными и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций на срок 3 года и конфискацией имущества», – сообщает львовская прокуратура.