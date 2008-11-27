Киевляне перекрыли Крещатик, требуя снизить тарифы на проезд

На Крещатике киевляне, которые требуют снижения тарифов на проезд в общественном транспорте, перекрыли движение.

Как передает корреспондент УНИАН, пикетчики заняли всю площадь перед мэрией, начиная от здания ЦУМа и почти до Прорезной. Они держат флаги Блока Катеринчука, БЮТ, Коммунистической партии, “Народной самообороны”, флаги общественной организации «Правозахист», а также плакаты с надписями против повышения цены на проезд в общественном транспорте.

Отдельные пикетчики пришли также защитить малый и средний бизнес в столице, поскольку вопрос, связанный с этим бизнесом, будет рассматривать сегодня сессия Киевсовета. Они держат плакат с надписью «Деятельность КГГА - геноцид против малого бизнеса».

Представители разных политических сил, которые организовали сегодняшнюю акцию возле мэрии, в своих выступлениях заявляют, что поддержать их требования, то есть пересмотреть в сторону уменьшения тарифы на проезд и коммунальные услуги для ряда предприятий, к Киевсовету пришли народные депутаты.

Перед зданием мэрии стоит около 10 автобусов коммунального транспорта. Водители и другие представители предприятий коммунального транспорта отстаивают позицию мэрии о необходимости повышения тарифов на проезд. На автобусах развешены плакаты «За безопасную перевозку нужно платить», «Опасность пассажиров метро под угрозой», «Правительственные чиновники! Не провоцируйте нас к реальным действиям». Работники столичного транспорта стоят в первых рядах под мэрией и держат также плакаты: «Повысьте нам зарплату, мы тоже хотим кушать» и «Не принимайте бессмысленных решений».