В Киеве проходит выставка миниатюрных моделей железных дорог "Train hobby days 2016" (фоторепортаж)

Об этом сообщает сайт Центра транспортных стратегий.

Сообщается, что экспонируются макеты железных дорог в масштабе 1:87. Посетители рассматривают миниатюрные вагоны, пути, мосты и другие составные части железной дороги.

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Выставка проходит по адресу: Воздухофлотский проспект, 35, в помещении электромеханического колледжа.

Вход досутпен по приглашениям, которые можно получить на сайте.