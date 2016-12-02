В Киеве проходит выставка миниатюрных моделей железных дорог "Train hobby days 2016" (фоторепортаж)
12:01, 02 декабря 2016Общество
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С 1 по 4 декабря в Киеве проходит выставка миниатюрных моделей железных дорог "Train hobby days 2016".
Выставка проходит по адресу: Воздухофлотский проспект, 35 / УНИАН
Об этом сообщает сайт Центра транспортных стратегий.
Сообщается, что экспонируются макеты железных дорог в масштабе 1:87. Посетители рассматривают миниатюрные вагоны, пути, мосты и другие составные части железной дороги.
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Выставка проходит по адресу: Воздухофлотский проспект, 35, в помещении электромеханического колледжа.
Вход досутпен по приглашениям, которые можно получить на сайте.
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