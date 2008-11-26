Евро на межбанке превысило 9 гривен

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 6,6350/6,7850 грн., к 11:00 цены выросли до 6,7500/6,9500 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2365/0,2450 грн., а к 11:00 цены поднялись до 0,2420/0,2510 грн. В России курс доллар-рубль упал и к 11:00 установился на уровне 27,3340 (-0,0377) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2968/1,2970 грн., изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 8,5995/8,8040 грн., к 11:00 цены ушли вверх – до 8,7590/9,0290 грн.