Лидер "движения ОУН": Мы хотели привезти на Банковую грейдер, но нам его негде взять
Меры безопасности на Крещатике и Майдане Незалежности, принятые сегодня, 1 декабря, связаны с запланированной акцией так называемой "Организации украинских националистов".
Об этом УНИАН заявил лидер "ОУН" Николай Коханивский.
По его словам, перекрытие части центра Киева связано с намерением его организации провести акцию на Майдане Незалежности и улице Банковой.
«Говорят, что Крещатик перекрыли из-за нас. Наша акция состоится все равно. В 17.00 мы собираемся возле стелы Независимости, выставляем аппаратуру, а дальше пойдем на Банковую. Мы запланировали взять с собой грейдер, но, несмотря на договоренности, сегодня все уже отказываются нам его предоставить в аренду. Мы планировали проехать на грейдере на Банковую, но теперь нам его негде взять», - сказал лидер "ОУН".
Лидер одноименной организации Богдан Червак опроверг причастность к акции, назвав ее дискредитирующей национальные идеи.
Читайте такжеШины, столкновения и погромы: как в Киеве отметили годовщину Революции достоинства (фото, видео)
Как сообщал УНИАН, уже больше часа перекрыто движение по Крещатику и прилегающим к нему улицам. В частности, со стороны Институтской и Богдана Хмельницкого Крещатик перегорожен патрульными автомобилями полиции.
На центральной улице города в большом количестве дежурят полицейские патрули и бойцы Национальной гвардии, которые избирательно с помощью ручных металлодетекторов проверяют прохожих, прежде всего тех, кто несет большие чемоданы или рюкзаки.
Вблизи здания Национального банка и улице Банковой сконцентрировано более 30 автобусов и военных грузовиков с личным составом нацгвардейцев.
В результате перекрытия центральных улиц возникли огромные автомобильные пробки: на улице Грушевского, Владимирском спуске и в районе Бессарабской площади.
В то же время самих участников массовых мероприятий на улицах пока не видно.