В центре Киева снова проходят митинги: правопорядок охраняют около 5000 силовиков

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

В частности, за безопасностью участников будут следить около пяти тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Согласно представленным в Киевскую городскую государственную администрацию заявками, 1 декабря 2016 года в центральной части города и возле правительственных зданий проходят массовые мероприятия.

Ради безопасности митингующих, киевлян и гостей столицы, сотрудники полиции и Нацгвардии несут службу в усиленном режиме. Всего к охране общественного порядка привлечено около 5-ти тысяч правоохранителей.

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«Призываем граждан не нарушать законодательство и с пониманием относиться к требованиям правоохранителей по поводу возможных проверок. Лица, которые будут совершать правонарушения, будут нести административную или уголовную ответственность», – предостерегает киевская полиция.

Как сообщал УНИАН, сегодня с 6.00 до окончания мероприятий в столице будет временно ограничено движение транспортных средств на ул. Крещатик (на отрезке от ул. Богдана Хмельницкого до дома № 3 на ул. Крещатик); ул. Михайловской (на участке от ул. Крещатик до пересечения с ул. Костельной); ул. Архитектора Городецкого, Ольгинской и Институтской (отрезок от аллеи Героев Небесной Сотни до перекрестка ул. Институтской с ул. Шелковичной).