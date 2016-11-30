Депутат Николаевского облсовета назвал флаг Украины "бандеровским, с которым немцев встречали". СБУ уже отреагировала (видео)

Он назвал сине-желтый флаг Украины "бандеровским", и "с которым встречали немцев", говорится в сюжете ТСН.

Случилось это на одном из заседаний постоянной депутатской комиссии. Слова депутата возмутили присутствующих.

Скорый - бывший деятель компартии, не впервые попадает в скандал с государственными символами. Год назад он отказался вставать под государственный гимн. Тогда никакого наказания депутату не было. На этот раз словами Скорого заинтересовалась СБУ.

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"Человек не уважает наше государство. Я считаю, человек должен жить в другом государстве, если он не уважает символику. И общественность должна прийти и потребовать, чтобы он сложил мандат", - говорит председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко.

Стоит отметить, что Генпрокуратура уже вручила депутату Николаевского областного совета Николаю Скорому повестку о вызове на допрос из-за его негативных высказываний о флаге.

Скорого вызывают на допрос в СБУ 2 декабря.