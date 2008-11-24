Нацбанк резко снизил курс гривни на завтра

Национальный банк Украины на 25 ноября 2008 года резко понизил курс гривни относительно американского доллара до уровня 6,2951 гривны за единицу американской валюты.Об этом сообщается на официальном сайте НБУ. (На 24 ноября НБУ устанавливал курс на уровне 617.1700 грн. за 100 долл., перед этим, на 21 ноября, – 599.8800 за 100 долл. – УНИАН.)

В свою очередь, стоимость евро доведена банком до 804,0731 гривни за сто единиц европейской валюты.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 ноября, торги на межбанковском валютном рынке торги по доллару завершились на отметке 6,4500/6,5500 грн.