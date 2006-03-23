Европа хочет отучить Украину от сала и водки

Европейская Комиссия приняла ряд шагов, которые должны эффективно продвигать европейскую сельскохозяйственную продукцию на внешних рынках и активно информировать потенциальных потребителей.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Европейской Комиссии в Украине, ЕК одобрила 8 рекламных и информационных программ, поданных государствами-членами ЕС. Благодаря этим программам европейцы планируют выйти на сельскохозяйственные рынки США, Канады, России, Украины, Австралии, Японии, Китая, Индии, Бразилии, Норвегии и Швейцарии.

Среди высококачественной продукции, которую предлагает международным потребителям европейский аграрный сектор - вино, сыр, фрукты, оливки.

По предварительным подсчетам, Европейская Комиссия выделяет на дело продвижения европейского товаропроизводителя на внешние рынки половину от необходимых для реализации предложенных программ средств - 8,2 миллиона евро. “Повышение конкурентоспособности качественных товаров из ЕС на внешних рынках - непростая задача. Инвестируя в рекламу и информационные кампании в поддержку наших сельскохозяйственных товаров за пределами ЕС, мы показываем свою готовность достойно выполнить эту задачу”, - сказала Комиссар по аграрным вопросам и сельскому развитию Мариан Фишер БОЭЛЬ.

Главный элемент промоционных программ - подчеркивание конкурентных преимуществ европейской сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, качества, гигиены, безопасности, пищевых ценностей, удобства упаковки и маркировки. Большое значение будут иметь принципы экологической чистоты и гуманного отношения к животным, положенные в основу производства таких товаров. Все более широкое признание приобретает продукция органического фермерства.

В рамках программ будут организованы выставки и проведены информационные кампании, которые сделают акцент на системах гарантирования происхождения и соответствия продукции и ее традиционных особых качеств. В частности, для рекламы европейского вина будут активно использовать тот факт, что оно полностью отвечает всем стандартам ЕС и произведено из винограда, который выращивают в традиционных винодельческих регионах. Программы также будут иметь и аналитическую составляющую. Европейские производители и продавцы проведут изучение новых рынков и потенциального спроса.

Еще в августе прошлого года Европейская Комиссия обнародовала подробные правила обращения о финансовой помощи в проведении рекламно-информационных мероприятий, направленных на продвижение европейской сельскохозяйственной продукции на внешние рынки. Ежегодно до конца июня каждое из государств - членов ЕС должно подать предлагаемые программы в Еврокомиссию. Комиссия оценивает их соответствие поставленным целям и определяет внешние рынки, на которых могут осуществляться информационно-рекламные мероприятия, а также виды продукции, производители и продавцы которых могут рассчитывать на поддержку. Например, в этом году европейцы будут активно продвигать произведенные в ЕС сухофрукты, сыры, оливки, вина, салями, фрукты - в частности, на рынки Азии, США, России и Украины.