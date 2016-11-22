Три года спустя украинцы говорят, что их революцию предали - The Daily Beast

Об этом пишет Анна Немцова в статье "Три года спустя, украинцы говорят, что их революцию предали", опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

Три года назад украинцы решили, что они не будут терпеть кучу жуликов и лжецов у власти, и уличные восстания, сосредоточенные на Майдане Независимости в Киеве, свергли лидера страны. Президент Украины Виктор Янукович с позором бежал в Россию, оставив Украину, охваченную пламенем Революции достоинства.

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Чем больше люди узнавали после его побега, тем более рассерженными становились. Они узнали правду о невыполненных обещаниях своего президента, его возмутительной коррупции, абсурдной роскоши, которой он наслаждался в своем деревянном дворце за пределами Киева, где только лестницы стоят $ 200 000 – невообразимые деньги для средней украинской семьи.

Сегодня новые лжецы и мошенники приводят украинцев в ярость, и более отвратительные преступления травмируют эту огромную европейскую страну, которая граничит с Польшей, Беларусью, Словакией, Венгрией, Румынией, Молдовой и, да, Россией – граница, которую Москва намерена изменить.

В понедельник, чтобы отметить годовщину революции, несколько тысяч человек собрались в центре Киева. Полицейские сирены были слышны по всему городу. Сотни военных и полицейских подразделений перекрыли улицы вокруг Майдана Независимости, они проверяли каждую сумку, которую пешеходы принесли с собой на площадь.

"Оппозиция пообещала поджечь еще больше шин, революция продолжается", - улыбаясь, пояснил один из полицейских The Daily Beast.

Примерно в 2 часа дня более 500 ультраправых активистов из батальона "Азов" прошли маршем сначала к администрации президента, а затем к Генеральной прокуратуре, скандируя "Сила нации!"

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Протестующие принесли куски мрамора под офис Генпрокуратуры, они установили там символические надгробия, на которых было вырезано "Люди, похороненные за дело Майдана".

Когда наступила ночь, протестующие действительно начали жечь шины. Артем Скоропадский, пресс-секретарь радикального "Правого сектора", сказал The Daily Beast, что план заключался в том, чтобы пойти и разбить офис олигарха Виктора Медведчука (что они и сделали вскоре после этого). "Он – один из предателей Украины, он живет в Москве, работает на Путина, так что, по крайней мере, мы должны наказать его", - сказал Скоропадский.

Часть важной правды, которая вдохновила Революцию достоинства 21 ноября 2013 года, впервые была выявлена группой независимых журналистов из "Украинской правды", издания, которое пользуется большим доверием в стране, и которое читает примерно один миллион человек в день. Затем, двое лучших репортеров издания, которые занимались расследованиями, Мустафа Найем и Сергей Лещенко, присоединились к постреволюционному парламенту, чтобы продвигать реформы.

Чтобы заполнить места в штате и начать воспитывать новое поколение журналистов-расследователей, издатель "Украинской правды" Павел Шеремет, и его основатель, Алена Притула (любовь всей его жизни), организовали учебные курсы для десятков талантливых репортеров.

"Сегодня Украине нужна армия журналистов-расследователей", - сказал Шеремет своим друзьям в прошлом году.

Но кто-то в послереволюционной Украине не хотел этого.

В июле, убийца использовал автомобильную бомбу, чтобы убить Шеремета прямо возле Киевского оперного театра.

В течение последних нескольких месяцев, студенты Шеремета, молодые журналисты, и его близкие друзья пытаются выяснить, кто совершил убийство, и кто заказал его.

"Мы не доверяем следователям полиции", - говорит Дмитрий Гнап, старший журналист, специализирующийся на расследованиях, в "Громадське ТВ". "Мы можем рассчитывать только на свои собственные силы, и вот что мы думаем: Россия не имеет никакого отношения к убийству нашего друга". (Москва стоит за многими преступлениями, это факт, но она по умолчанию становится злодеем почти в каждой теории заговора в Украине.)

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"Наше расследование привело нас, по крайней мере, к пяти людям, причастным к установке взрывчатки и убийству Шеремета",- рассказал Гнап The Daily Beast. "Мы считаем, что убийцами и организаторами были местные".

Журналисты "Громадське TВ" расследовали убийство в сотрудничестве со следователями Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности, которые ранее занимались скандальными Панамскими документами.

"Время работает против нас, но даже если это займет много лет, мы выясним, кто заказал убийство Шеремета. Это вопрос нашей профессиональной чести", - сказал Гнап.

Протестующие, жаждущие быстрых результатов после революции, действительно подожгли офис Медведчука. Олигарх известен своей фразой "это честь быть рядом с Путиным". В прошлом году, в абсурдном противостоянии общественным настроениям, Медведчук, по сообщениям, купил роскошную яхту, "Royal Romance", за $ 214 млн.

Украинцы больше не потерпят богатых лицемеров. Это страна, где, в соответствии с последними социологическими опросами, проведенными Институтом публичной политики, 74,5% населения боятся бедности больше, чем чего-либо другого.

Пока пожарные и полицейские подразделения были заняты тушением пожара и обеспечением безопасности пешеходов за пределами офиса Медведчука, стали известны другие новости: кто-то бил окна в российском "Сбербанке" в центре Киева.

Похоже, День достоинства и свободы показался некоторым разочарованным украинцам подходящим временем для мести. По их словам, они устали ждать лучших времен. Реформы слишком медленные, правительство слишком коррумпированное.

"Люди хотят видеть истории успеха, принятие новых законов, наказания преступников, но прогресс заморожен, это просто красивый фасад, - мы не можем провести практически ни одну из наших идей", - сказала Елена Салата, эксперт в одной из наиболее обнадеживающих послереволюционных групп под названием "Реанимационный пакет реформ".

Пострадавшая после российской аннексии Крыма, войны на востоке Донбасса, экономических кризисов, Украина живет в постоянном посттравматическом стрессе. Миллионы людей находятся под управлением сепаратистов.

Три года назад многие потеряли своих друзей, они были убиты здесь, на Майдане. Сегодня ужасные воспоминания вернулись к ним, снова.

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"Сегодня здесь никто не думает о Путине или Трампе, нам нужно справляться со своими мошенниками, мы ищем свою правду, мы заботимся о нашем собственном достоинстве и мужестве, которое, мы надеемся, будет более непорочным, чем в России и Америке", - сказал Николай Усатый, ветеран войны на Донбассе, когда мы стояли на Майдане.

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По словам активиста, цель демонстрации заключалась в том, чтобы напомнить нынешнему правительству о правилах, действовавших во время революции достоинства. Тогда для каждого шага, каждого действия, политики должны были получить разрешение толпы на революционной площади.

Сегодня многие прогрессивные мыслители в Украине надеются, что, даже если это займет много времени, их страна все же добьется успеха с реформами и будет развивать свои демократические институты.

Одна из таких неисправимых оптимистов – Наталья Гуменюк, главный редактор Hromadske International . В недавнем интервью, Гуменюк сказала The Daily Beast, что видит яркие возможности в будущем Украины.

Гуменюк только что вернулась в Киев, после того, как освещала выборы в США. Путешествуя по южным штатам, она встречалась со сторонниками Дональда Трампа, которые часто напоминали Гуменюк донбасских сепаратистов.

"Если бы не успех нашей демократической революции, сегодня я была бы в тюрьме, не было бы ни одного журналистского расследования, ни одной антикоррупционной организации, и [бывший глава кампании и] консультант Трампа Пол Манафорт по-прежнему дружил бы с президентом Януковичем", - сказала Наталья Гуменюк за обедом. "Поэтому сегодня я предлагаю праздновать и радоваться. Три года назад нам удалось запрыгнуть в последний вагон демократической революции".