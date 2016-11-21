"Правый сектор" сообщил о нападении на свой штаб на Луганщине

Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщает официальный сайт организации.

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"20.11 было совершено нападение на штаб "Правого сектора" в Луганской области примерно в 19:00 - 21:00. Неизвестные в составе 2-5 человек разбили окна в здании, вырвали флаги над входом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи с данным событием, руководитель Луганского областного отделения "Правого сектора" ввел чрезвычайное положение для активистов организации.

Вместе с тем, по данным организации, в м. Рубежном "происходит поиск преступников по горячим следам. Некоторые данные уже есть".