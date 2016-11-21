"Правый сектор" сообщил о нападении на свой штаб на Луганщине
15:08, 21 ноября 2016Общество
3771 0
На Луганщине в г. Рубежное неизвестные совершили нападение на штаб "Правого сектора".
Было совершено нападение на штаб УВР "Правый сектор" в Луганской области / УНИАН
Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщает официальный сайт организации.
Читайте такжеВойна на Донбассе может перейти в более горячую стадию - Ярош
"20.11 было совершено нападение на штаб "Правого сектора" в Луганской области примерно в 19:00 - 21:00. Неизвестные в составе 2-5 человек разбили окна в здании, вырвали флаги над входом", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в связи с данным событием, руководитель Луганского областного отделения "Правого сектора" ввел чрезвычайное положение для активистов организации.
Вместе с тем, по данным организации, в м. Рубежном "происходит поиск преступников по горячим следам. Некоторые данные уже есть".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter